Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Развитие программы обеспечения медиков жильем поможет укомплектовать районные больницы квалифицированными кадрами, заявил глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Глава региона рассказал председателю правительства РФ, что в прошлом году в Брянской области приняли трехлетнюю программу в 1 миллиард рублей, направленную на обеспечение жильем медперсонал.

За 2018 году по этой программе для медиков приобрели 42 квартиры, до конца этого года будет куплено еще 122, сообщил губернатор. По его словам, это вызвало приток специалистов и сейчас им как раз покупается жилье.

Он также отметил, что, согласно результатам исследования, в регионе на тот момент не хватало 20 процентов врачей, а более 20 процентов работающих докторов были старше 70 лет.

Богомаз рассказал о том, как проходит подготовка медицинских кадров: выпускники получают образование в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова, возвращаются в Брянскую область и получают квартиру. Оформление жилья в собственность происходит после 10 лет работы врачом. Глава региона выразил уверенность, что около 80 процентов останутся в области.