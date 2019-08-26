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13:12   26 Августа 2019
Россия

Увеличить базовую часть зарплат медиков призвали в Госдуме

Увеличить базовую часть зарплат медиков призвали в Госдуме

Текущая система начисления зарплаты медработникам несправедлива. Нужно увеличить размер оплаты медикам на селе, выровнять зарплату между регионами и поднять базовую ставку. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по охране здоровья, член ОНФ Николай Говорин.

Говорин назвал систему начисления зарплаты медикам «непрозрачной и несправедливой», сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в понедельник, 26 августа. 

«Нужно стимулировать оплату труда врачам на селе за счет определенных льгот, а также коэффициента удаленности территории», — уверен депутат.

Говорин также выступил за увеличение и прозрачность базовой ставки, поскольку сейчас она слишком низкая. Врачебный заработок формируется в основном за счет премий, ночных дежурств и тому подобное. Кроме того, зампред комитета ГД отметил серьезную разницу в оплате труда между административным аппаратом и медицинским персоналом.

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Автор: Арсений Аскольский

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