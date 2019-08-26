Покрас Лампас распишет Новосибирск

Власти Новосибирска выделят место, чтобы его расписал стрит-арт-художник Арсений Пыженков, более известный как Покрас Лампас, сообщила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова в комментарии РИА Новости 26 августа.

Она разместила в Facebook пост, где предложила горожанам выбрать место для работы Лампаса. Глава отметила, что с художником есть договоренность, сейчас будут проходить обсуждения инициативы. Окончательное решение примет художественный совет Новосибирска.

«Планируем к следующему дню города это сделать», — уточнила Терешкова.

В июле художник закончил работу под названием «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Однако 19 июля рабочие залили граффити гудроном. Екатеринбургские власти обещали наказать виновных, а Лампас намеревался восстановить работу. Однако против этого выступили верующие. 25 августа они вышли на Площадь первой пятилетки и высказались против восстановления. Из-за этого художник отложил визит в город.