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12:41   26 Августа 2019
Россия

Покрас Лампас распишет Новосибирск

Покрас Лампас распишет Новосибирск

Власти Новосибирска выделят место, чтобы его расписал стрит-арт-художник Арсений Пыженков, более известный как Покрас Лампас, сообщила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова в комментарии РИА Новости 26 августа.

Она разместила в Facebook пост, где предложила горожанам выбрать место для работы Лампаса. Глава отметила, что с художником есть договоренность, сейчас будут проходить обсуждения инициативы. Окончательное решение примет художественный совет Новосибирска.

«Планируем к следующему дню города это сделать», — уточнила Терешкова.

Покрас Лампас распишет Новосибирск

В июле художник закончил работу под названием «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Однако 19 июля рабочие залили граффити гудроном. Екатеринбургские власти обещали наказать виновных, а Лампас намеревался восстановить работу. Однако против этого выступили верующие. 25 августа они вышли на Площадь первой пятилетки и высказались против восстановления. Из-за этого художник отложил визит в город.

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Автор: Анна Манц
#новосибирск #художник

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