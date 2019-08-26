Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с врио главы Башкирии Хабировым

Путин встретится с врио главы Башкирии Хабировым

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

 Почему США теряют Европу от Лиссабона до Владивостока

Почему США теряют Европу от Лиссабона до Владивостока
Путин встретится с врио главы Башкирии Хабировым

Путин встретится с врио главы Башкирии Хабировым

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

 Почему США теряют Европу от Лиссабона до Владивостока

Почему США теряют Европу от Лиссабона до Владивостока
12:36   26 Августа 2019
Весь мир

Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

Турецкое оборонное ведомство сообщило, что поставки второго дивизиона С-400 начнутся во вторник, 27 августа. Информацию уточнил министр обороны Хулуси Акар.

«Процесс транспортировки и доставки второй батареи С-400 в Турцию начнется с завтрашнего дня», — заявил он.

Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов Турция и Россия заключили в 2017 году. Часть сделки по закупке оплатит сама Анкара, а на другую возьмет у Москвы кредит.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#турция #вооружение #с-400 #армия и опк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...