Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

Турецкое оборонное ведомство сообщило, что поставки второго дивизиона С-400 начнутся во вторник, 27 августа. Информацию уточнил министр обороны Хулуси Акар.

«Процесс транспортировки и доставки второй батареи С-400 в Турцию начнется с завтрашнего дня», — заявил он.

S-400 SEVKİYATI Bakan Akar: İkinci bataryanın teslimatı yarın başlıyor https://t.co/NShWNwj9WR pic.twitter.com/ILpjJm8Fsk — NTV (@ntv) August 26, 2019

Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов Турция и Россия заключили в 2017 году. Часть сделки по закупке оплатит сама Анкара, а на другую возьмет у Москвы кредит.