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12:35   26 Августа 2019
Россия

Применивший газ против полиции Подкопаев попросил о суде в особом порядке

Применивший газ против полиции Подкопаев попросил о суде в особом порядке

Фигурант дела о массовых беспорядках на незаконном митинге 27 июля в Москве Иван Подкопаев, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому, попросил о суде в особом порядке.

Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского столичного суда Светлана Скачкова в понедельник, 26 августа. Если суд пройдет в особом порядке, то есть без исследования доказательств, то Подкопаеву назначат срок не выше двух третей от максимального. Заседание назначено на 3 сентября. 

По версии следователей, Подкопаев распылил перцовый баллон в лица бойцов Росвардии. После этого двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медпомощь. Сам Подкопаев на акции скрывал скрыв лицо под балаклавой. При обыске у него нашли нож, молоток, канцелярский нож, противогаз, строительные перчатки, газовый баллончик, плакат.

Напомним, всего по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время незаконной акции 27 июля арестовали 13 человек. Несогласованные митинги были организованы в поддержку экс-кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за большого процента бракованных подписей.

Так, у экс-кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #митинг

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