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12:34   26 Августа 2019
Россия

Президент Анголы передал послание Путину через глав МИД

Президент Анголы передал послание Путину через глав МИД

Послание президенту РФ Владимиру Путину от главы Анголы Жоау Лоуренсу передал министру иностранных дел Сергею Лаврову его ангольский коллега Мануэл Домингуш Аугушту.

Послание передал Лаврову глава МИД Анголы во время своего визита в Россию по вопросам двусторонних отношений. Аугушту отметил теплый прием российской стороны и сообщил, что испытывает чувство, будто приезжает домой.

«С того момента, как закончился визит президента Жоау Лоуренсу в Москву, мы работали и продолжаем работать над выполнением тех программ, проектов, которые послужат делу укрепления экономики Анголы и сотрудничеству между нашими странами», — цитирует Аугушту ТАСС.

В начале апреля после визита главы Анголы в Россию Путин и Лоуренсу приняли  совместное решение о перспективах сотрудничества в космической сфере, атомной энергии в мирных целях, кибербезопасности и торговом судоходстве.

Президент Анголы передал послание Путину через глав МИД

Ранее Ангола приобрела восемь российских истребителей Су-30К, шесть из них были доставлены в страну в апреле. Глава оборонного ведомства Салвиану де Жезус Сикейра отметил, что сотрудничество России и Анголы в сфере военно-технического сектора всегда поддерживалось на высоком уровне.

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Автор: Тимофей Булочкин
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