Два хирурга из Нижнего Тагила передумали увольняться

Хирургам в Нижнем Тагиле, которые массово написали заявления на увольнение, пообещали снизить нагрузку, сохранив зарплату. Об этом «Политике Сегодня» сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. По его словам, в Нижнем Тагиле сейчас работает специальная комиссия регионального Минздрава, ведется диалог с медиками.

«Два человека отозвали свое заявление. Еще несколько человек взяли тайм-аут до конца недели. Примут окончательное решение в зависимости от того, какие условия будут предложены. Тут вопрос не столько в зарплате, сколько в снижении нагрузки. Люди не могут ни за какие деньги круглосуточно работать. Это неправильно. Сейчас рассматривается вариант, чтобы нагрузка снизилась, но зарплата оставалась на достойном уровне. Процесс идет», — сообщил Бидонько.

Он заверил, что необходимая медицинская помощь тагильчанам оказывается — на подхвате врачи из других городов, в том числе из Екатеринбурга. Ситуацию лично контролирует губернатор Евгений Куйвашев. На четверг-пятницу запланировано внеочередное большое совещание по ситуации в системе здравоохранения области.

«Чтобы не только в этой конкретной ситуации разобраться, а по отрасли в целом. Выработать оптимальные пути решения», — добавил Бидонько.

Ранее вопрос об увольнениях врачей в Нижнем Тагиле журналисты задали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для региональной власти. Ну и, конечно, министерство здравоохранения занимается этим вопросом», — прокомментировал представитель Кремля.

На прошлой неделе стало известно, что шесть хирургов ГКБ№1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение. В начале августа уволились все хирурги из Демидовской больницы. В городе с населением свыше 300 тысяч человек на рабочих местах готовы были остаться всего 4 хирурга из последней больницы. Депутат Госдумы Алексей Балыбердин, представляющий интересы жителей Нижнего Тагила, заявил, что врачи занимаются саботажем.