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12:27   26 Августа 2019
Россия

Крым осенью намерен усилить представительство на международных площадках

Крым осенью намерен усилить представительство на международных площадках

Крым уже этой осенью собирается серьезно увеличить представительство на международных площадках, рассказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Как пишет РИА Новости, он отметил, что крымские делегации поучаствуют в целом ряде заседаний международных организаций, на которых намерены донести до мировой общественности реальное положение дел на полуострове.

Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года референдума. Украина до сих пор считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма выбрали стать частью РФ всоответствии с международным правом и Уставом ООН.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук назвал демонстрацией объективности появление в статье The Guardian фотоснимка с фестиваля Таврида, который был подписан: «Крым. Россия».

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #крым #политика

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