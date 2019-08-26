Крым осенью намерен усилить представительство на международных площадках

Крым уже этой осенью собирается серьезно увеличить представительство на международных площадках, рассказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Как пишет РИА Новости, он отметил, что крымские делегации поучаствуют в целом ряде заседаний международных организаций, на которых намерены донести до мировой общественности реальное положение дел на полуострове.

Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года референдума. Украина до сих пор считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма выбрали стать частью РФ всоответствии с международным правом и Уставом ООН.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук назвал демонстрацией объективности появление в статье The Guardian фотоснимка с фестиваля Таврида, который был подписан: «Крым. Россия».