Почему США теряют Европу от Лиссабона до Владивостока

В первый же день встречи во Франции в формате G7 лидеры США и Великобритании сделали ряд громких заявлений. Если отбросить дипломатию и перевести их на обычный язык, то речь сегодня идет, ни много ни мало, о расколе Европы. Она превращается в зону открытого противостояния США и той Большой Евразии, к строительству которой с недавних пор подключились и лидеры ведущих европейских государств.

Большой европейский раскол

Тон всей «дискуссии» задал Дональд Трамп, который, поддерживая Великобританию и подстрекая ее более активно действовать в вопросе Brexit, сказал, что готов предоставить ей массу компенсирующих торговых преференций и что вопрос этот уже в целом решен:

«Мы собираемся заключить очень крупное торговое соглашение - больше, чем когда-либо с Британией. В какой-то момент у них не будет препятствия - у них не будет якоря вокруг ноги, потому что это то, что у них было. Итак, у нас будут очень хорошие торговые переговоры и большие цифры».

На этом фоне новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял очень жесткую позицию в вопросе выхода своей страны из состава ЕС. Он пригрозил, что если Брюссель не пойдет на уступки, то Британия выйдет из Союза не заплатив за это ни пенни:

«Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что 39 миллиардов фунтов, собственно говоря, больше не должны».

Таким образом, именно на саммите большой семерки стороны, наконец озвучили то, что на протяжении нескольких последних лет обсуждалось куларно ведущими экспертами и политиками – возможный развал Европы на две части и переход одной из ее частей в стан противников Вашингтона. Причем, линией разлома станет отношение той или иной ее части к новой геополитической китайско-российской конструкции – «Большая Евразия», на которую намекал Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Путиным. Французский президент в своем Facebook написал, что верит в большую Европу от Лиссабона до Владивостока.

Собственно, теперь после всего сказанного, можно в целом подвести предварительные итоги той титанической геополитической борьбы между Вашингтоном с одной стороны и Пекином и Москвой — с другой, которая окончилась пока победой российско-китайского альянса.

Ведь по сути сам Brexit уже являлся подтверждением этого поражения США. Выход Британии подвел черту под попытками Вашингтона переманить в своем противостоянии с Китаем и Россией объединенную Европу на свою сторону. И здесь все последние события (от кризиса на Украине и до отказа ЕС участвовать в создании североатлантической зоны свободной торговли) становятся в четкий логический ряд.

И США сегодня, признав свое частичное поражение, просто спасают в Европе все, что могут и выводят в отдельный проект те страны, которые еще можно уберечь от «тлетворного влияния» евразийцев.

Как может разделиться ЕС

Именно Великобритания станет вторым европейским центром. Вокруг Лондона Вашингтон будет формировать новый европейский союз (пусть и неофициальный, об этом речи пока нет). И не случайно американский президент сегодня так зачастил в Польшу, которая также не случайно в 2018-19 годах вдруг резко вспомнила о своих нерешенных проблемах с Германией и о том, что последней пора задуматься о репарациях Варшаве.

Поляков понять можно. Те «подъемные» деньги из бюджета ЕС, которыми они пользовались 20 лет, скоро станут историей. Варшаве нужно срочно искать нового спонсора, готового вкладывать в Польшу деньги. И таким спонсором вполне может стать Вашингтон, тем более, что предлагаемая им политика хорошо вписывается в антироссийскую парадигму польской государственности.

Польша предусмотрительно, как и Британия, до сих пор так не вошла в зону «евро», сохранив себе пространство для маневра. То же касается и многих «традиционных» антироссийских стран Восточной Европы, которые Вашингтон, используя местных агентов влияния, также попытается перетянуть на свою сторону.

Да и в Северной Европе становится все неспокойнее. А потому ранее вполне благополучные Норвегия, Швеция, Дания уже очень скоро могут взять пример с Лондона и посчитать , что следование общеевропейскому курсу для их стран гораздо более губительно, чем участие в новом американском проекте (или уже считают, давайте вспомним роль Дании в торможении проекта «Северный поток-2»). Ну и Прибалтика, куда же без нее. И именно к этому «союзу» Вашингтон будет постепенно подтягивать своих прямых европейских вассалов в Киеве.

Таким образом уже очень скоро вместо одного единого Евросоюза могут образовать два пусть и не до конца оформленных образования, одно из которых будет делать все, чтобы второе никогда не стало частью той Большой Евразии, которую успешно в последние годы продвигают Москва и Пекин.

И именно это станет вторым этапом большой геополитической борьбы за Европу, первую часть которой американцы «благополучно проиграли».

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