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12:05   26 Августа 2019
Весь мир

Иран заявил о продаже нефти с задержанного в Гибралтаре танкера

Иран заявил о продаже нефти с задержанного в Гибралтаре танкера

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил о продаже нефти с танкера Adrian Darya (экс- Grace 1). Ранее судно было задержано в Гибралтаре по подозрению в нарушении санкций Евросоюза, а затем отпущено.

По словам Рабии, Иран не в курсе пункта назначения танкера.

«Мы продали нефть с танкера Adrian Darya, с этого момента владелец груза определяет, куда судна направится», — цитирует Рабии гостелерадиокомпания IRIB.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза в отношении Сирии. Судно перевозило сырую нефть в САР. Сообщалось, что танкер задержали по просьбе Соединенных Штатов.

Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд оставил их под стражей до 15 августа, после этого экипаж освободили. Танкер покинул Гибралтар 19 августа. 

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Автор: Арсений Аскольский

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