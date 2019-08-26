Двоих российских пограничников задержали в Литве

Двоих вооруженных сотрудников пограничной службы ФСБ России задержали в литовском поселке Нида у границы с Калининградской областью, сообщил местный телеканал LNK.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером после встречи пограничников обоих стран. В Литве утверждают, что россияне были вооружены пистолетами и успели пройти полкилометра вглубь республики. На данный момент их вернули на родину.

Заместитель главы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис отметил, что коллеги из России таким образом отреагировали на аналогичное нарушение российской границы и сослался на неопытность задержанных.