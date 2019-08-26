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11:34   26 Августа 2019
Россия

Общественность впервые увидит российский двигатель для полета на Луну на МАКС-2019

Общественность впервые увидит российский двигатель для полета на Луну на МАКС-2019

Двигатель РД-171МВ для отечественной сверхтяжелой ракеты, которая разработана для полетов на Луну, впервые представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщили в Научно-производственном объединении «Энергомаш» 26 августа.

Помимо этого будут показаны модели РД-180 и РД-181, которые устанавливают на первые ступени американских ракет-носителей «Атлас» и «Антарес», добавили в сообщении.

Стоит отметить, что РД-171МВ — это модернизированная версия двигателя для ракеты «Зенит». Его хотят использовать в «Союзе-5» и «Енисее», который предназначен для дальних космических полетов, в частности на земной спутник. 12 апреля его показали российскому президенту Владимиру Путину, общественность же увидит аппарат впервые.

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Автор: Анна Манц
#двигатель #луна #энергомаш #макс-2019

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