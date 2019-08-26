«Ведомости» узнали о планах S7 объединить авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Холдинговая компания S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя S7 в понедельник, 26 августа.

По словам собеседников издания, холдинг уже уведомил сотрудников о слиянии, которое должно произойти не в форме объединения юрлиц, а путем перевода парка. Сотрудники «Глобуса» перейдут в «Сибирь», а «Глобус» останется авиакомпанией с сертификатом эксплуатанта без самолетов.

S7 рассчитывает, что первое судно переведут в конце сентября, затем воздушные суда будут поступать в распоряжение «Сибири» каждые две недели. Слияние должно ззавершится к середине декабря. Кроме того, S7 Group может продать «Глобус» или использовать это юрлицо в собственных проектах.

Отмечается, что и на контрагентов, ни на пассажиров объединение не повлияет.