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11:39   26 Августа 2019
Россия

«Ведомости» узнали о планах S7 объединить авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

«Ведомости» узнали о планах S7 объединить авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Холдинговая компания S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя  S7 в понедельник, 26 августа.

По словам собеседников издания, холдинг уже уведомил сотрудников о слиянии, которое должно произойти не в форме объединения юрлиц, а путем перевода парка. Сотрудники «Глобуса» перейдут в «Сибирь», а «Глобус» останется авиакомпанией с сертификатом эксплуатанта без самолетов.

S7 рассчитывает, что первое судно переведут в конце сентября, затем воздушные суда будут поступать в распоряжение «Сибири» каждые две недели. Слияние должно ззавершится к середине декабря. Кроме того, S7 Group может продать «Глобус» или использовать это юрлицо в собственных проектах.

Отмечается, что и на контрагентов, ни на пассажиров объединение не повлияет.

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Автор: Арсений Аскольский
#объединение #s7

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