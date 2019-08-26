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13:20   26 Августа 2019
Россия

Соболь из кармана россиян оплатит четыре штрафа на миллион рублей

Соболь из кармана россиян оплатит четыре штрафа на миллион рублей

Штраф почти в миллион рублей получила экс-кандидатка на выборы в МГД Любовь Соболь после организации незаконных протестных акций в центре Москвы — оплачивать крупную сумму она планирует из кармана россиян.

Не зарегистрированные экс-кандидаты на выборы в Мосгордуму из-за поддельных подписей с данными мертвых людей и неправильно предоставленных сведений о заграничном имуществе начали организовывать несогласованные митинги в июле и августе. Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Константин Янкаускас стали фигурантами административных дел, но Соболь не понесла ответственности перед судом из-за наличия малолетнего ребенка.

Соболь попросит россиян оплатит судебный штраф на миллион рублей

В интервью писателю Дмитрию Быкову Соболь заявила, что четыре штрафа общей суммой в 930 тысяч рублей она не сможет оплатить и попросит помощи у россиян: организация Алексея Навального «ФБК» объявит сбор пожертвований для экс-кандидатки.

Для 13 москвичей организованные Соболь несанкционированные протесты обернулись уголовными делами, а не административными. Им предъявляют обвинения в применении насилия к представителю власти и участии в массовых беспорядках.

Соболь попросит россиян оплатит судебный штраф на миллион рублей

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Автор: Тимофей Булочкин
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