Соболь из кармана россиян оплатит четыре штрафа на миллион рублей

Штраф почти в миллион рублей получила экс-кандидатка на выборы в МГД Любовь Соболь после организации незаконных протестных акций в центре Москвы — оплачивать крупную сумму она планирует из кармана россиян.

Не зарегистрированные экс-кандидаты на выборы в Мосгордуму из-за поддельных подписей с данными мертвых людей и неправильно предоставленных сведений о заграничном имуществе начали организовывать несогласованные митинги в июле и августе. Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Константин Янкаускас стали фигурантами административных дел, но Соболь не понесла ответственности перед судом из-за наличия малолетнего ребенка.

В интервью писателю Дмитрию Быкову Соболь заявила, что четыре штрафа общей суммой в 930 тысяч рублей она не сможет оплатить и попросит помощи у россиян: организация Алексея Навального «ФБК» объявит сбор пожертвований для экс-кандидатки.

Для 13 москвичей организованные Соболь несанкционированные протесты обернулись уголовными делами, а не административными. Им предъявляют обвинения в применении насилия к представителю власти и участии в массовых беспорядках.