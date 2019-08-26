Мэрия Москвы отказала «оппозиции» в шествии 3 сентября из-за возможных пробок и давки

Мэрия столицы отказала «оппозиции» в проведении очередной акции протеста 3 сентября. Причина отказа — запланированные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В письме администрации говорится, что митинг создаст помехи движению пешеходов, а также ограничит доступ москвичей и гостей города к объектам транспортной и социальной инфраструктуры.

Ранее власти Москвы не согласовали шествие 31 августа, которое собирались провести «независимые» кандидаты в Мосгордуму. Большинство из них, в частности, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Ивана Жданова, не зарегистрировали из-за большого количества бракованных подписных листов.