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11:38   26 Августа 2019
Россия

Мэрия Москвы отказала «оппозиции» в шествии 3 сентября из-за возможных пробок и давки

Мэрия Москвы отказала «оппозиции» в шествии 3 сентября из-за возможных пробок и давки

Мэрия столицы отказала «оппозиции» в проведении очередной акции протеста 3 сентября. Причина отказа — запланированные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В письме администрации говорится, что митинг создаст помехи движению пешеходов, а также ограничит доступ москвичей и гостей города к объектам транспортной и социальной инфраструктуры. 

Ранее власти Москвы не согласовали шествие 31 августа, которое собирались провести «независимые» кандидаты в Мосгордуму. Большинство из них, в частности, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Ивана Жданова, не зарегистрировали из-за большого количества бракованных подписных листов.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #митинг #мосгордума

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