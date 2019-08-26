Напавший на полицейского участник незаконного митинга в Москве признал вину

Обвиняемый следствием в применении насилия к представителю власти Данила Беглец признал вину и просит о рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств.

Жена Беглеца Диана заявила оппозиционному изданию «Медиазона» о планах подсудимого запросить особый порядок рассмотрения дела. По версии следствия, Беглец толкнул сотрудника Нацгвардии.

Обвинения в участии в массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве предъявили 13 активистам, в том числе и Беглецу. Он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ — «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти…». СК завершил расследование дела Беглеца 20 августа, как и уголовных дел Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, задержанных по аналогичным обвинениям после незаконной акции 27 июля.

Видео задержанного сегодня по 212 гражданина Белец pic.twitter.com/EaGink4qqa — Илиас Меркури (@imerkouri) August 9, 2019

Изначально Беглец проходил по делу об участии в массовых беспорядках на несанкционированном митинге 27 июля, но позже дело переквалифицировали: теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, а не до восьми. Если дело рассмотрят в особом порядке, Беглецу назначат срок не более двух третей от максимума.

В пятницу 23 августа завершилось расследование уголовного дела в отношении еще одного арестованного после несанкционированной июльской акции Ивана Подкопаева, который обвиняется в том, что распылил газовый баллон в лица полицейских и служащих Росгвардии. При задержании после митинга у него при себе обнаружили ножи, противогаз, молоток и перчатки.