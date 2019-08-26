Монумент подвигу жителей блокадного Ленинграда появится в Иерусалиме

Памятник подвигу жителей блокадного Ленинграда появился в Иерусалиме. Первый камень в основание монумента заложат 12 ноября в рамках дней Петербурга в Израиле.

Израильская сторона согласовала проект и место. Монумент установят рядом со зданием МИД Израиля в административном центре Иерусалима. Об этом сообщает газета «ПД» со ссылкой на первого зампреда Комитета по внешним связям Петербурга Сергея Маркова.

Генконсул Израиля в Петербурге Ольга Слов считает, что подвиг жителей блокадного Ленинграда должен знать каждый. По ее словам, в еврейском государстве живет немало блокадников. Дипломат добавила, что установка такого памятника сближает народы и содействует взаимопониманию между РФ и Израилем.

В конечном варианте монумент будет выполнен в виде обелиска, символизирующего жизнь, разорванный в верхней трети изображением «пламени войны», в котором сгорают души невинных жертв. Монумент назовут «Свеча памяти». Каркас памятника сделают из прокатной стали и облицуют латунью. Эту часть работы выполнят в Израиле, а литые фигуры и буквы изготовят в Петербурге. Монумент будет сопровождаться текстом на трех языках — русском, иврите и английском.