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11:19   26 Августа 2019
Россия

Спрос на финские визы в Петербурге удвоился

Спрос на финские визы в Петербурге удвоился

Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге ежедневно принимает порядка четырех тысяч заявлений на долгосрочные визы, сообщили в пресс-отделе финского генконсульства в городе 26 августа.

«В первые пиковые дни августа мы получали пять тысяч заявлений в день, сейчас это примерно четыре тысячи заявлений в день, что в два раза больше, чем обычно», — уточнили в пресс-отделе.

На данный момент, визовый центр работает в напряженном режиме, наблюдаются большие очереди.

Отмечается, что спрос на визы резко вырос с объявлением снятия упрощенной выдачи с 1 сентября, которое произошло в начале августа. В генеральном консульстве страны рекомендовали заранее записываться на подачу документов для получения шенгена.

Спрос на финские визы в Петербурге удвоился

Напомним, что с 1 сентября, чтобы получить шенгенскую визу петербуржцам будет необходимо предоставить все документы, которые требуют директивы Европейского союза. Среди них, в частности, подтверждение брони отеля и билетов, план маршрута, а также выписка со счета в банке. На данный момент действует упрощенная подача документов, в которой требуется только анкета, загранпаспорт, одно цветное фото, оплата визового сбора, страховка, копия российского паспорта и согласие на обработку данных.

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Автор: Анна Манц
#финляндия #петербург #шенген #виза

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