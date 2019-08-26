Гоблин назвал бестолковыми советы Роскачества по защите детей от травли в интернете

Известный блогер, переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков назвал безграмотными рекомендации Роскачества по защите детей от травли в интернете.

Накануне нового учебного года ведомство опубликовало советы, как обезопасить ребенка от онлайн-травли. В частности, предлагается «попробовать договориться с обидчиком об удалении оскорбительного материала либо о прекращении неподобающего поведения, предупредив его, что в случае продолжения травли следующим действием будет обращение в полицию».

«Советы абсолютно бестолковые, — прокомментировал Гоблин «Политике Сегодня». — Интернет наполнен взрослыми, которые абсолютно беззащитны перед какими-то наездами, троллингом. В судах это дело не решается никак. Не решается вопрос о клевете. Максимум, чего вы можете добиться — три тысячи рублей штрафа. А если обидчик анонимный, то не добьетесь ничего».

Роскачество также советует в переписке вести себя нейтрально и дружелюбно. По мнению Пучкова, это тоже не гарантия того, что ребенка не будут травить.

«Никак не защитить от травли. То же самое происходит в реальной жизни, когда дети тиранят одного какого-нибудь, назначенного виноватым. Только пристальное внимание взрослых. Нечего там делать, в интернетах, нечего постоянно там сидеть. Только, если вы там не будете общаться, тогда к вам никто не будет приставать», — резюмировал Пучков.

По данным Роскачества, более 56% подростков постоянно находятся в интернете. По показателю интернет-вовлеченности Россия уверенно обгоняет Европу и США.