Квиниция и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба вместе с лидером оппозиционной партии «Амцахара» Алхасом Квицинией вышли во второй тур выборов главы республики с двухпроцентной разницей в голосах.

Выборы прошли 25 августа: явка превысила необходимые 50 процентов. 26,6% голосов набрал Хаджимба. Квиниция получил 24,6% и с небольшим перевесом обошел экс-замминистра иностранных дел Олега Аршбу.

Выборы прошли в спокойной обстановке, окончательный результат будет известен после второго тура голосования 8 сентября, заявил депутат Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия.

«Это штаб Квицинии и Хаджимба — первое место», — сообщил Кварчия РИА Новостям.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «нелегитимными» прошедшие в Абхазии выборы и осудила как нарушение грузинского суверенитета. Ранее грузинский МИД призывал международное сообщество приостановить «незаконные» избирательные процессы в республике, которые по мнению Тбилиси противоречат нормам международного права.

Ранее с подачи депутата от Грузии Софии Кацаравы в ОБСЕ приняли резолюцию с призывом к Москве отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.