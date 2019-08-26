Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин встретится с врио главы Башкирии Хабировым

Путин встретится с врио главы Башкирии Хабировым

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

 Почему США теряют Европу от Лиссабона до Владивостока

Почему США теряют Европу от Лиссабона до Владивостока
Путин встретится с врио главы Башкирии Хабировым

Путин встретится с врио главы Башкирии Хабировым

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

Поставки второго дивизиона С-400 Анкаре начнутся 27 августа

 Почему США теряют Европу от Лиссабона до Владивостока

Почему США теряют Европу от Лиссабона до Владивостока
11:10   26 Августа 2019
Весь мир

Трамп заявил, что Китай выразил готовность к переговорам

Трамп заявил, что Китай выразил готовность к переговорам

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью китайская сторона связалась с торговыми представителями из США и выразила желание возобновить переговоры. Об этом пишет агентство Reuters.

Трамп поприветствовал этот шаг Пекина и назвал это положительным развитием для всего мира. Он добавил, что представители Китая связывались с США дважды и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле.

Президент пообещал, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Ранее Вашингтон заявлял, что Штаты с 1 сентября намерены повысить пошлины на китайскую продукцию объемом 300 миллиардов долларов не на десять процентов, как было запланировано, а на 15 процентов. Для другой группы товаров объемом 250 миллиардов долларов пошлины с 1 октября составят не 25 процентов, а 30.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #китай #трамп #торговля

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...