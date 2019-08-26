Трамп заявил, что Китай выразил готовность к переговорам

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью китайская сторона связалась с торговыми представителями из США и выразила желание возобновить переговоры. Об этом пишет агентство Reuters.

Трамп поприветствовал этот шаг Пекина и назвал это положительным развитием для всего мира. Он добавил, что представители Китая связывались с США дважды и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле.

China says wants 'calm' resolution to U.S. trade war https://t.co/JKRkyxvxWV pic.twitter.com/p18XFYCYLS — Reuters Top News (@Reuters) August 26, 2019

Президент пообещал, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Ранее Вашингтон заявлял, что Штаты с 1 сентября намерены повысить пошлины на китайскую продукцию объемом 300 миллиардов долларов не на десять процентов, как было запланировано, а на 15 процентов. Для другой группы товаров объемом 250 миллиардов долларов пошлины с 1 октября составят не 25 процентов, а 30.