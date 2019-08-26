Трамп отказался от встречи с главой МИД Ирана в рамках саммита G7

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не пожелал встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом в рамках саммита G7 в Биарицце. По словам президента США, еще «слишком рано». Об этом пишет Рейтер в понедельник, 26 августа.

«Слишком рано», — заявил Трамп о возможной встрече.

По словам главы Белого дома, французский лидер Эммануэль Макрон просил его одобрить приезд Зарифа на саммит G7.

Воскресный визит иранского министра во Францию стал неожиданностью — буквально на прошлой неделе Зариф побывал в Париже, где встретился с Макроном, обсудив с ним ситуацию вокруг ядерной сделки после того, как США вышли из соглашения и ввели против Тегерана санкции.