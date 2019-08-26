Участники «Тавриды-АРТ» озвучили арт-манифесты творческому сообществу

Участники фестиваля «Таврида-АРТ» создали послания творцам всего мира в разных художественных формах, рассказали организаторы мероприятия 26 августа.

Эти арт-манифесты были озвучены во время шествия, в котором поучаствовали свыше четырех тысяч представителей 85 регионов России. Каждый арт-квартал представил свое послание, которое разрабатывалось все время проведения фестиваля.

Так, «Таврида Музыка» и «КВН» создали песни, «Таврида АРТ» показали сценку о художниках 21 века, «Таврида Лайф» сняли мотивационную короткометражку, «Таврида Народная» исполнили собственные песни «Шел я яром» и «Как у нас было на Святой Руси», «Таврида Танцы» станцевали под ремикс «Калинки-Малинки», а «Таврида Кино&Театр» представили театрально-хореографическую постановку «Эпоха метамодернизма. В искусстве было все, кроме нас».

«Таврида-АРТ» стал первым в России фестивалем творческих сообществ. Он проходил с 20 по 26 августа в Капсельской бухте Крымского полуострова, в районе города Судак.