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10:36   26 Августа 2019
Россия

Прохожие спасли мужчину, тонувшего в пруду в Марий Эл

Прохожие спасли мужчину, тонувшего в пруду в Марий Эл

Мужчина едва не утонул в пруду на юго-востоке республики Марий Эл. Прохожие кинулись ему на помощь и вытащили из воды.

В воскресенье, 25 августа, спасателям сообщили, что из пруда, находящегося в центре поселка Морки, вытащили мужчину. Очевидцы утверждают, что сельчанина спасли местные жители. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное. 

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

В связи со случившемся, спасатели напомнили, что купаться можно только в специально предназначенных для этого местах. Кроме того, специалисты советуют отказаться от употребления алкогольных напитков во время отдыха на водоемах.

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Автор: Виктория Разумовская
#происшествия #чп #общество #марий эл

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