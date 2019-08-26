Прохожие спасли мужчину, тонувшего в пруду в Марий Эл

Мужчина едва не утонул в пруду на юго-востоке республики Марий Эл. Прохожие кинулись ему на помощь и вытащили из воды.

В воскресенье, 25 августа, спасателям сообщили, что из пруда, находящегося в центре поселка Морки, вытащили мужчину. Очевидцы утверждают, что сельчанина спасли местные жители. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

В связи со случившемся, спасатели напомнили, что купаться можно только в специально предназначенных для этого местах. Кроме того, специалисты советуют отказаться от употребления алкогольных напитков во время отдыха на водоемах.