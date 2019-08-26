Три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бастион» отправят ВМФ РФ

Подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион» пополнят состав береговых и сухопутных войск Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов уже в 2019 году.

Работы по изготовлению БРК уже ведутся, заявил Александр Леонов, генеральный конструктор поставщика — Реутовского НПО машиностроения.

«В апреле этого года на совещании в Минобороны России, посвященном выполнению государственного оборонного заказа в 2019 году, я докладывал министру обороны генералу армии Сергею Шойгу, что ведутся работы по изготовлению и поставке трех береговых ракетных комплексов «Бастион», — сказал Леонов ТАСС.

«Бастионы» уже стоят на вооружении в российской армии с 2010 года: таких комплексов более 40 единиц. Сейчас они расположены в Камчатке, в Калининградской области, на полуострове Крым и на острове Котельный.

Ранее в июне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца этого года армия получит 3400 единиц нового оружия, 1600 единиц отремонтированного и модернизированного.

Глава оборонного ведомства также заявил о формировании в Восточном военном округе смешанной ракетной дивизии и зенитной ракетной бригады — это станет ответом на попытки США ослабить позиции России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.