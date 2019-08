Посвященное Brexit граффити Бэнкси закрасили в английском Дувре

Знаменитую работу уличного художника Бэнкси, посвященную выходу Великобритании из Евросоюза, закрасили в английском городе Дувр. На граффити был изображен флаг ЕС и одна исчезающая звезда, символизирующая будущий Brexit.

Об этом сообщает Би-би-си в понедельник, 26 августа. Отмечается, что рисунок обнесли строительными лесами и замазали розовой краской. Граффити Бэнкси нарисовал в районе паромного терминала Дувра в мае 2017 года. Здание, на котором появился рисунок, подлежало сносу.

Стоимость этого рисунка ранее оценивали в один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,23 миллиона долларов).

#banksy #dover Hope this is just protective paint, pretty sad if they’ve removed it. pic.twitter.com/Fd1osiFth9