Посвященное Brexit граффити Бэнкси закрасили в английском Дувре
Знаменитую работу уличного художника Бэнкси, посвященную выходу Великобритании из Евросоюза, закрасили в английском городе Дувр. На граффити был изображен флаг ЕС и одна исчезающая звезда, символизирующая будущий Brexit.
Об этом сообщает Би-би-си в понедельник, 26 августа. Отмечается, что рисунок обнесли строительными лесами и замазали розовой краской. Граффити Бэнкси нарисовал в районе паромного терминала Дувра в мае 2017 года. Здание, на котором появился рисунок, подлежало сносу.
Стоимость этого рисунка ранее оценивали в один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,23 миллиона долларов).
#banksy #dover Hope this is just protective paint, pretty sad if they’ve removed it. pic.twitter.com/Fd1osiFth9— ⚓️Suspect⚓️ Prime ???? CD available now! (@SUSPECTdubstep) 25 августа 2019 г.
Ранее британский телеканал ITV London нашел предполагаемое интервью с Бэнкси.