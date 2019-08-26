«Аэрофлот» уличил Bloomberg в ошибке при подсчете женщин-пилотов

Аналитики Bloomberg насчитали только 58 женщин-пилотов в штате «Аэрофлота», тогда как в действительности их количество достигает 62. Авиакомпания указала на неточность данных издания, сообщил «Царьград».

Сайт FromAtoB.com составил рейтинг авиакомпаний по количеству представительниц прекрасного пола за штурвалом на основе ошибочных данных. Российская авиакомпания оказалась на последнем месте, так как процент женщин-пилотов составил 1,4 процента.

Как сообщил представитель организации в комментарии «Ведомостям», в «Аэрофлоте» на 4,2 тысяч пилотов приходится 62 женщины, девять из которых являются командирами воздушных судов. То есть, процентное соотношение составляет 2,2 процента, а не заявленные 1,4.

На первом месте рейтинга оказалась австралийская QantasLink, 11,6 процентов штата пилотов которой составляют женщины.