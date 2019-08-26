Вода ушла еще из шести населенных пунктов на Дальнем Востоке

Вода ушла из шести населенных пунктов Дальнего Востока. Еще 84 остаются подтопленными. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что вода покинула один населенный пункт и 57 приусадебных участков в Приморском крае, пять населенных пунктов, два жилых дома, 19 приусадебных участков и пять участков трасс в Хабаровском крае.

Последствия ликвидируют более 2,5 тысячи человек, 710 единиц техники, порядка 50 плавсредств.

Режим ЧС продолжает действовать в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и в семи районах Приморья. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили опасный порог. Кроме того, тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков.