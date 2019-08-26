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10:12   26 Августа 2019
Россия

Вода ушла еще из шести населенных пунктов на Дальнем Востоке

Вода ушла еще из шести населенных пунктов на Дальнем Востоке

Вода ушла из шести населенных пунктов Дальнего Востока. Еще 84 остаются подтопленными. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что вода покинула один населенный пункт и 57 приусадебных участков в Приморском крае, пять населенных пунктов, два жилых дома, 19 приусадебных участков и пять участков трасс в Хабаровском крае.

Последствия ликвидируют более 2,5 тысячи человек, 710 единиц техники, порядка 50 плавсредств. 

Режим ЧС продолжает действовать в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и в семи районах Приморья. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили опасный порог. Кроме того, тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков.

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #стихия #дальний восток

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