Глава Приангарья уволил арестованного министра лесного комплекса

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал заявление об увольнении главы лесного комплекса региона Сергея Шеверды. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главы 26 августа.

«Он [Шеверда] написал заявление по собственному желанию с 21 [августа]», — добавила собеседник.

Ранее министра лесного комплекса Иркутской области задержали в столичном аэропорту «Шереметьево» в рамках уголовного дела о заповеднике «Туколонь». Согласно данным следствия, действия Шеверды привели к незаконной вырубке порядка 120 гектар леса. Ущерб лесному фонду составил почти 750 миллионов рублей.

Министра обвинили в превышении должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям. 7 июня суд арестовал его на два месяца. В июле иркутского губернатора обязали уволить Шеверду.