Масштабные учения начались в шести регионах ЮВО

Командно-штабные учения стартовали на территории ЮВО. В них примут участие около 8,2 тысячи военнослужащих и более 2,5 тысячи единиц военной техники, включая десятки самолетов и вертолетов, более ста танков и корабли различного типа.

В маневрах задействованы соединения и воинские части восьмой, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Учения пройдут на 12 полигонах ЮВО, в частности на общевойсковых, морских и авиационных, находящихся на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и Крыма.

Во время учений военнослужащие отработают возможности применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей России.