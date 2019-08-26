Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вода ушла еще из шести населенных пунктов на Дальнем Востоке

Вода ушла еще из шести населенных пунктов на Дальнем Востоке

 Глава Приангарья уволил арестованного министра лесного комплекса

Глава Приангарья уволил арестованного министра лесного комплекса
Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

 Литовский политик предсказал «ядерную гибель» Литве из-за БелАЭС

Литовский политик предсказал «ядерную гибель» Литве из-за БелАЭС
Грузовое судно пропало у берегов Индонезии

Грузовое судно пропало у берегов Индонезии

 «Союз МС-13» перестыковали на МКС для приема корабля с «Федором»

«Союз МС-13» перестыковали на МКС для приема корабля с «Федором»
Вода ушла еще из шести населенных пунктов на Дальнем Востоке

Вода ушла еще из шести населенных пунктов на Дальнем Востоке

 Глава Приангарья уволил арестованного министра лесного комплекса

Глава Приангарья уволил арестованного министра лесного комплекса
Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

 Литовский политик предсказал «ядерную гибель» Литве из-за БелАЭС

Литовский политик предсказал «ядерную гибель» Литве из-за БелАЭС
Грузовое судно пропало у берегов Индонезии

Грузовое судно пропало у берегов Индонезии

 «Союз МС-13» перестыковали на МКС для приема корабля с «Федором»

«Союз МС-13» перестыковали на МКС для приема корабля с «Федором»
9:45   26 Августа 2019
Россия

Масштабные учения начались в шести регионах ЮВО

Масштабные учения начались в шести регионах ЮВО

Командно-штабные учения стартовали на территории ЮВО. В них примут участие около 8,2 тысячи военнослужащих и более 2,5 тысячи единиц военной техники, включая десятки самолетов и вертолетов, более ста танков и корабли различного типа. 

В маневрах задействованы соединения и воинские части восьмой, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Учения пройдут на 12 полигонах ЮВО, в частности на общевойсковых, морских и авиационных, находящихся на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и Крыма.

Во время учений военнослужащие отработают возможности применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #учения #юво #армия и опк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...