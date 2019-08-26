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9:21   26 Августа 2019
Весь мир

Грузовое судно пропало у берегов Индонезии

Грузовое судно пропало у берегов Индонезии

Грузовое судно, которое занималось перевозками никелевой руды, подало сигнал бедствия вблизи берегов Индонезии, а потом перестало выходить на связь. Об этом пишет агентство Синьхуа.

Известно, что на борту MV Nur Allya находились 25 человек. Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа. По словам представителя национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуфа Латифа, корабль плыл в сторону провинции Юго-Восточный Сулавеси. Сигнал бедствия был зафиксирован, когда судно проходило рядом с островом Буру.

«Сигнал означал, что произошло что-то, что угрожает судну», — отметил Латиф.

На место ЧП отправились спасатели. Ночью поиски пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий. Позже они будут возобновлены.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #индонезия #грузовое судно

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