Грузовое судно пропало у берегов Индонезии

Грузовое судно, которое занималось перевозками никелевой руды, подало сигнал бедствия вблизи берегов Индонезии, а потом перестало выходить на связь. Об этом пишет агентство Синьхуа.

Известно, что на борту MV Nur Allya находились 25 человек. Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа. По словам представителя национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуфа Латифа, корабль плыл в сторону провинции Юго-Восточный Сулавеси. Сигнал бедствия был зафиксирован, когда судно проходило рядом с островом Буру.

«Сигнал означал, что произошло что-то, что угрожает судну», — отметил Латиф.

На место ЧП отправились спасатели. Ночью поиски пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий. Позже они будут возобновлены.