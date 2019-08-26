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9:22   26 Августа 2019
Россия

Роскачество объяснило, как стоит поступать при кибербуллинге

Роскачество объяснило, как стоит поступать при кибербуллинге

Специалисты Роскачества дали рекомендации, что стоит делать при столкновении с травлей в социальных сетях. Советы разместили на сайте ведомства 26 августа.

В публикации напомнили, что кибербуллинг — это целенаправленная и регулярная травля кого-либо в сети. Специалисты выделяются несколько видов такого поведения: хейтинг, когда злоумышленник необоснованно критикует жертву, киберсталкинг, где «цель» преследуют и угрожают ей, троллинг, то есть высмеивание, грифинг, когда игрока преследуют в онлайн-играх, и cекстинг — рассылка или публикация интимных фото или видео.

«Оказалось, ситуация кибербуллинга — увы, стала рутиной современных российских школьников: около 70 процентов подростков сообщили о том, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40 процентах случаев дети, которые были жертвой, сами становятся агрессорами в сети», — рассказали в Роскачестве.

Роскачество объяснило, как стоит поступать при кибербуллинге

Эксперты предупредили родителей, что удаление ребенком аккаунта в соцсети или другие изменения в поведении могут быть вызваны подобной травлей. Взрослым важно предупредить его, что такое случается.

При встрече с кибербуллингом важно игнорировать обидчика, так как без мотивации он просто потеряет интерес. Также можно попробовать договориться, предупредив, что за еще одной попыткой травли последует обращение в правоохранительные органы.

«На оскорбления в соцсетях нужно жаловаться, а обидчиков — банить. Это самый простой и действенный способ усмирить интернет-агрессора», — добавили в сообщении.

Роскачество объяснило, как стоит поступать при кибербуллинге

В Роскачестве также советуют позвонить по детскому телефону доверия — 8–800–2000–122.

«Помните, что то, что для взрослого кажется пустяком, для ребенка может стать катастрофой», — предупредили в ведомстве.

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Автор: Анна Манц
#дети #интернет #роскачество #буллинг #травля

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