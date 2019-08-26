Режим ЧС на севере Бурятии снят

Режим чрезвычайной ситуации, который в июле ввели из-за лесных пожаров, перестал действовать в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия. Об этом сообщили в региональном агентстве лесного хозяйства 26 августа.

«В республике продолжает действовать особый противопожарный режим», — добавили в сообщении.

За минувшие сутки потушили пожары в Курумканском и Северо-Байкальском районах. В целом, на территории Бурятии действует одно возгорание. Оно находится в зоне контроля и располагается на площади свыше четырех тысяч гектар. Отмечается, что горение проходит в горной труднодоступной местности и не предоставляет угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

Напомним, что режим ЧС из-за горения в лесных массивах вводили в Иркутской области, Красноярском крае, а также в республиках Бурятия и Якутия. Глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отмечал, что пожары могут быть вызваны сухими грозами. Вместе с тем, он не исключил и другие версии.

По указанию российского президента Владимира Путина, министерство обороны содействует ликвидации огня. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручал главам регионов взять ситуацию под контроль, а также выяснить причины пожаров.