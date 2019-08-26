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8:40   26 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поздравил Донецк с Днем города в Facebook 26 августа. В публикации он выразил уверенность, что в скором времени над городом снова «гордо» возвысится украинский флаг.

Стоит отметить, что в прошлом году он давал аналогичное обещание. Более того, политик не раз указывал, что флаг Украины также будет развиваться над рядом российских городов, таких как Севастополь и Ялта.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Такое решение на референдуме приняло свыше 90 процентов крымчан. Вся процедура передачи территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #донбасс #украина #донецк

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