Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поздравил Донецк с Днем города в Facebook 26 августа. В публикации он выразил уверенность, что в скором времени над городом снова «гордо» возвысится украинский флаг.

Стоит отметить, что в прошлом году он давал аналогичное обещание. Более того, политик не раз указывал, что флаг Украины также будет развиваться над рядом российских городов, таких как Севастополь и Ялта.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Такое решение на референдуме приняло свыше 90 процентов крымчан. Вся процедура передачи территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.