Второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступил в силу

Второй пакет американских ограничительных мер в отношении России по «делу Скрипалей» вступил в силу 26 августа в полночь по местному времени, 7.00 по московскому.

Напомним, что Вашингтон решил ввести новые санкции, так как Москва, по его утверждениям, не предоставила гарантий о неиспользовании биологического или химического оружия. Меры распространяются, в том числе, на государственный долг.

Кроме этого, американцы решили запретить крупнейшим финансовым организациям, таким как Всемирный банк или МВФ, предоставлять или продлевать России кредиты. Банки США не смогут кредитовать правительство в иностранной валюте, а также участвовать в размещении российского долга. Санкции касаются и экспорта товара двойного назначения, который можно использовать в хим- или биооружии.

Первый пакет начал действовать 27 августа 2018 года.

В марте прошлого года произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Событие, которое произошло в британском городе Солсбери, получило громкую огласку по всему миру. После инцидента Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению. Кремль категорически отрицает свое участие.