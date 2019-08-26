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 «Союз МС-13» перестыковали на МКС для приема корабля с «Федором»

«Союз МС-13» перестыковали на МКС для приема корабля с «Федором»
7:56   26 Августа 2019
Весь мир

«Союз МС-13» перестыковали на МКС для приема корабля с «Федором»

«Союз МС-13» перестыковали на МКС для приема корабля с «Федором»

Корабль «Союз МС-13» был перестыкован с одного модуля Международной космической станции на другой для совершения повторной попытки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федор» стыковаться. Трансляция операции велась на сайте «Роскосмоса».

Корабль с экипажем в составе россиянина Александра Скворцова, американца Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано отстыковался от модуля «Звезда» и причалил к модулю «Поиск». Операцию проводил Скворцов в ручном режиме.

Перестыковка позволила освободить модуль «Звезда» для повторной попытки стыковки корабля «Союз МС-14», которая планируется во вторник в 6:12 мск.

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» был запущен 22 августа ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура. Он должен был пристыковаться к модулю «Поиск» российского сегмента МКС 24 августа. Однако, на расстоянии меньше ста метров из-за неисправности сигнала системы сближения корабль не смог сблизиться со станцией.

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Автор: Олег Королев
#мкс #робот федор #союз мс-13

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