ОАЭ и Саудовская Аравия создали комитет для стабилизации ситуации на юге Йемена

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия создали объединенный комитет для стабилизации режима прекращения огня на юге Йемена. Об этом сообщает саудовское агентство SPA.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия поддерживает йеменское правительство Хади, а ОАЭ - южных сепаратистов.

Официальный представитель арабской коалиции под руководством Эр-Рияда Турки аль-Малики заявил, что сформированный комитет начинает свою работу в понедельник.

Отмечается, что в комитет займется стабилизацией прекращения огня в двух из семи южных провинций Йемена - в Шабве и Абьяне. Также одной из задач стоит завершение усилий по урегулированию ситуации в Адене.

Также Аль-Малики заявил, что все стороны должны уважать национальные интересы Йемена.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи, принимавший делегацию движения «Ансар Алла» (хуситы), заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются расчленить Йемен.