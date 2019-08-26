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7:06   26 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Литовский политик предсказал «ядерную гибель» Литве из-за БелАЭС

Литовский политик предсказал «ядерную гибель» Литве из-за БелАЭС

Литве грозит «ядерная гибель» из-за постройки Белоруссии атомной электростанции, заявил глава партии консерваторов «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсберги. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Политик заявил, что Белоруссию и Россию, при содействии которой строят БелАЭС, не беспокоит безопасность электростанции.

Ландсбергис заявил, что ими объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. По его словам, на данный момент Вильнюс может «ответить» экономически, отказавшись от финансирования проекта.

Также политик заявил, что запуск объекта станет «гибелью» для Литвы, а жизнеспособность самой станции определит «жадность транзитного бизнеса» Латвии.

БелАЭС строится уже около города Островец в Гродненской области, в пятидесяти километрах от Вильнюса. Генеральный подрядчик - компания «Атомстройэкспорт», которая входит в Росатом. Эксплуатация первого энергоблока начнется в текущем год, второго - в следующем.

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Автор: Олег Королев
#литва #белаэс

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