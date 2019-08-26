Здание крупной строительной компании обстреляли из гранатомета в Киеве

Неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания украинской компании «Мостобуд» в центре Киева. Об этом говорится на странице сообщества «Информатор Киев» в Facebook.

Инцидент произошел около 01:00 мск понедельника на улице Паньковской. На месте инцидента сотрудники полиции нашли отстрелянный тубус гранатомета.

Подчеркивается, что выстрел был сделан по зданию «Мостобуда». Снаряд попал в фасад на четвертом этаже. Взрыв был слышен за пять километров от места ЧП.

«Мостобуд» - крупнейшая украинская компания по строительству мостов, тоннелей, эстакад и прочих сооружений.