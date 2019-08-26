Здание крупной строительной компании обстреляли из гранатомета в Киеве
Неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания украинской компании «Мостобуд» в центре Киева. Об этом говорится на странице сообщества «Информатор Киев» в Facebook.
Инцидент произошел около 01:00 мск понедельника на улице Паньковской. На месте инцидента сотрудники полиции нашли отстрелянный тубус гранатомета.
Подчеркивается, что выстрел был сделан по зданию «Мостобуда». Снаряд попал в фасад на четвертом этаже. Взрыв был слышен за пять километров от места ЧП.
«Мостобуд» - крупнейшая украинская компания по строительству мостов, тоннелей, эстакад и прочих сооружений.
В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание МостострояGepostet von Информатор Киев am Sonntag, 25. August 2019