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6:35   26 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Здание крупной строительной компании обстреляли из гранатомета в Киеве

Здание крупной строительной компании обстреляли из гранатомета в Киеве

Неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания украинской компании «Мостобуд» в центре Киева. Об этом говорится на странице сообщества «Информатор Киев» в Facebook.

Инцидент произошел около 01:00 мск понедельника на улице Паньковской. На месте инцидента сотрудники полиции нашли отстрелянный тубус гранатомета.

Подчеркивается, что выстрел был сделан по зданию «Мостобуда». Снаряд попал в фасад на четвертом этаже. Взрыв был слышен за пять километров от места ЧП.

«Мостобуд» - крупнейшая украинская компания по строительству мостов, тоннелей, эстакад и прочих сооружений.

В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание Мостостроя

Gepostet von Информатор Киев am Sonntag, 25. August 2019

 

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Автор: Олег Королев
#украина #гранатомет

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