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6:23   26 Августа 2019
Россия

Отделения «Почты России» могут стать аптеками, алкомаркетами и МФЦ

Отделения «Почты России» могут стать аптеками, алкомаркетами и МФЦ

«Почта России» попросила правительство выделить почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобия МФЦ, аптек, магазинов, алкомаркетов, образовательных и медицинских учреждений. Об этом сообщают «Известия».

Соответствующие расчеты представлены в новой концепции «Почты России», которая уже направлена на согласование в Минфин и Минкомсязи.

Основной причиной изменений называется замена традиционных писем электронными, а также прогноз падения объема мировой корреспонденции в полтора раза к 2023 году.

В связи с этим «Почта России» собирается создать «Центры притяжения», поменяв функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах, население которых составляет менее 20 тысяч человек. Таким образом, изменения коснутся 80 процентов всех отделений.

«Почта России» планирует оказывать в модернизированных отделениях финуслуги, продавать товары народного потребления (в том числе - алкоголь) и лекарства, а также оказывать государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги.

Компания просит выделить на реализацию проекта 85 миллиардов рублей, из которых 66,4 миллиарда пойдут на техническое обновление, 10,8 миллиарда - на капремонт, а также 7,7 миллиарда на расширение площади отделений.

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Автор: Олег Королев
#почта россии

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