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5:42   26 Августа 2019
Россия

Крупные военные учения с танками Т-80БВ прошли на Дальнем Востоке

Крупные военные учения с танками Т-80БВ прошли на Дальнем Востоке

Крупные учения с привлечением около пяти тысяч человек и тысячи единиц техники прошли на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае состоялось крупное учение с привлечением около пяти тысяч военных.

Военнослужащие по тревоге были выведены в назначенные районы. На месте были развернуты командные пункты, по закрытым каналам была организована связь, в том числе с использованием радиорелейных и спутниковых станций.

На полигоны в Хабаровском крае, Приамурье и ЕАО были выведены мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения, а также специалисты других войск. В ходе учений подразделения на нескольких полигонах действовали в общей тактической обстановке.

Отмечается, что маневры носили оборонительный характер, в ходе них проводились стремительные контратаки. Впервые в рамках учений были задействованы танки Т-80БВ и другая современная техника в размере около тысячи. На всех этапах применялись БПЛА, отрабатывалась тактика действий в условиях современных военных конфликтов.

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Автор: Олег Королев
#вво #военные учения

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