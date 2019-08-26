Токийская биржа обрушилась из-за торговой войны КНР и США

Рынок ценных бумаг в Токио отреагировал резким падением стоимости акций на сообщения о нагнетании торговой войны между Китаем США. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Индекс Nikkei, демонстрирующий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, на открытии биржи опустился на пять сотен пунктов - то есть, на 2,5 процента по сравнению с показателем пятницы. На данный момент индекс достигает отметки 20238,28.

Фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний «первой секции» индекс Topix упал на 30,17 пункта, до отметки 1472,08. Обвал составил 2,01 процента.

Агентство «Киодо» отмечает, что обрушение коснулось акций практически всех отраслей, но больше всего затронуло транспорт, нефтяную и угольную отрасли.