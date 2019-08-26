Моралес позвал лидеров G7 в Боливию для помощи в борьбе с лесными пожарами

Боливийские власти пригласили лидеров стран «Большой семерки» на деле продемонстрировать желание помочь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес на своей странице в Twitter.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран G7 едины во мнении о том, что странам Амазонии нужна помощь в связи с лесными пожарами. По его словам, меры поддержки прорабатываются.

Моралес заявил, что Боливия приветствует позицию G7, которая заявила о желании срочно помочь странам, затронутым пожарам. Он заявил, что президент Эммануэль Макрон и его коллеги приглашаются в Боливию для того, чтобы исполнить обещания по сотрудничеству.

Также президент Боливии заявил, что в связи с ситуацией с пожарами приостанавливает предвыборную кампанию. Выборы главы государства должны состояться 20 октября.