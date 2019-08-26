Норвегия намерена проверить российский Северный морской путь

Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в интервью «Известиям».

По ее словам, Норвегия не имеет представления о том, каким образом Россия хочет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении пути.

Министр сообщила, что считает, что у Севморпути якобы есть «серьезные проблемы» в отношении ряда вопросов: начиная от проведения поисково-спасательных работ и недостаточного развития инфраструктуры до сурового климата. По ее словам, это усложняет задачу, чтобы сделать маршрут коммерчески успешным.

Также Эриксон отметила, что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для Северного морского пути. По ее словам, данный вопрос будет изучен с учетом требований экологов и суверенитета Норвегии.

В посольстве России в Осло заявили газете, что Москва не собирается использовать трассу совместно с Норвегией, поскольку данный маршрут считается национальной транспортной артерией. Подчеркивается, что Осло остается сторонним наблюдателем.