Жириновский предложил условия для возвращения России в G8

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об условиях, какие Россия может потребовать для своего возвращения в G8.

В своем telegram-канале Жириноский написал, что «Большая семерка» наполовину состоит из «бывших лидеров». В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель скоро уйдет, итальянский премьер Джузеппе Конте уже ушел, президент США Дональд Трамп может уйти в скором времени.

Жириновский считает, что по этой причине на момент возвращения в клуб Россия уже может стать его «хозяином». По его мнению, необходимо потребовать от других членов организации, чтобы те перестали создавать угрозы и нагнетать напряженность в адрес Москвы.

Лидер ЛДПР заявил, что Россия должна предварительно объявить, что она больше не гарантирует, что в случае роста угроз и напряженности будет придерживаться концепции ответного удара. По его словам, такой удар может быть неэффективен - поэтому Москве стоит допускать нанесение превентивного удара.