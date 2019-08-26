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3:30   26 Августа 2019
Весь мир

ВВС Израиля ответили на ракетный обстрел с территории Палестины

ВВС Израиля ответили на ракетный обстрел с территории Палестины

Авиация Израиля в ответ на обстрел с территории Палестины атаковала базу боевиков движения ХАМАС. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

В воскресенье вечером военные отчитались о перехвате двух из трех ракет, летевших по направлению в один из приграничных израильских населенных пунктов, включая город Сдерот.

Боевые самолеты Армии обороны Израиля в ответ атаковали ряд целей на военной базе ХАМАС в северной части анклава, включая офис командира батальона.

Израиль традиционно возлагает на исламистское движение ХАМАС ответственность за любые агрессивные действия с территории сектора Газа, требуя от них обеспечения соблюдения перемирия.

В минувший четверг ВВС Израиля нанесли два удара по военно-морской базе в секторе Газа. В результате атаки никто не пострадал. Удары стали ответом на пуск ракеты из сектора Газа.

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Автор: Олег Королев
#хамас #палестина #израиль

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