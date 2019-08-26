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Военные США, Канады, Норвегии совершат наблюдательный полет на Saab 340 над РФ

Военные США, Канады, Норвегии совершат наблюдательный полет на Saab 340 над РФ

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3:13   26 Августа 2019
Россия

Военные США, Канады, Норвегии совершат наблюдательный полет на Saab 340 над РФ

Военные США, Канады, Норвегии совершат наблюдательный полет на Saab 340 над РФ

Военные США, Норвегии и Канады с понедельника по пятницу выполнят наблюдательный полет над территорией РФ, заявил глава российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Через газету МО РФ «Красная звезда» он информировал, что с 26 по 30 августа в рамках реализации международного договора об открытом небе совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит полет над России. Задачу выполнит самолет наблюдения Saab 340, который взлетит с аэродрома Кубинка.

Российские военные на борту проконтролируют соблюдение параметров полета и и применения разрешенной аппаратуры для наблюдения.

По информации газеты, Россия в эти же дни совершит наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Францией. Взлет произойдет с аэродрома «Орлеан-Бриси». Максимальная дальность полета составит 2078 километров.

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Автор: Олег Королев
#наблюдательный полет #договор об открытом небе

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