Военные США, Канады, Норвегии совершат наблюдательный полет на Saab 340 над РФ

Военные США, Норвегии и Канады с понедельника по пятницу выполнят наблюдательный полет над территорией РФ, заявил глава российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Через газету МО РФ «Красная звезда» он информировал, что с 26 по 30 августа в рамках реализации международного договора об открытом небе совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит полет над России. Задачу выполнит самолет наблюдения Saab 340, который взлетит с аэродрома Кубинка.

Российские военные на борту проконтролируют соблюдение параметров полета и и применения разрешенной аппаратуры для наблюдения.

По информации газеты, Россия в эти же дни совершит наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Францией. Взлет произойдет с аэродрома «Орлеан-Бриси». Максимальная дальность полета составит 2078 километров.