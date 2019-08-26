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 Спасатели ищут туристку, пропавшую при восхождении на камчатский вулкан Горелый

Спасатели ищут туристку, пропавшую при восхождении на камчатский вулкан Горелый
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2:50   26 Августа 2019
Россия

Спасатели ищут туристку, пропавшую при восхождении на камчатский вулкан Горелый

Спасатели ищут туристку, пропавшую при восхождении на камчатский вулкан Горелый

Пропавшую во время восхождения на камчатский вулкан Горелый ищут спасатели, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

В ходе спуска группа из 29 человек растянулась по тропе, которая проходит по гребню вулкана. Погодные условия ухудшились, видимость составляла не более десяти метров. После спуска с вулкана туристы обнаружили, что одного из людей не хватает.

На поиски пропавшей туристки направлены спасатели Камчатского спасательного центра МЧС, а также специалисты поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по ГО и ЧС. Всего задействованы 17 человек и три единицы техники.

На месте инцидента ведутся поиски. В районе наблюдаются неблагоприятные погодные условия.

Входящие в группу туристы доставлены в Петропавловск-Камчатский. МЧС подчеркивает, что тургурппа не была зарегистрирована в спасательном ведомстве.

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Автор: Олег Королев
#туристка #камчатский край

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