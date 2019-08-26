Спасатели ищут туристку, пропавшую при восхождении на камчатский вулкан Горелый

Пропавшую во время восхождения на камчатский вулкан Горелый ищут спасатели, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

В ходе спуска группа из 29 человек растянулась по тропе, которая проходит по гребню вулкана. Погодные условия ухудшились, видимость составляла не более десяти метров. После спуска с вулкана туристы обнаружили, что одного из людей не хватает.

На поиски пропавшей туристки направлены спасатели Камчатского спасательного центра МЧС, а также специалисты поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по ГО и ЧС. Всего задействованы 17 человек и три единицы техники.

На месте инцидента ведутся поиски. В районе наблюдаются неблагоприятные погодные условия.

Входящие в группу туристы доставлены в Петропавловск-Камчатский. МЧС подчеркивает, что тургурппа не была зарегистрирована в спасательном ведомстве.