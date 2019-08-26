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 Стражи порядка перекрыли подход к зданию ЦИК в Сухуме

Стражи порядка перекрыли подход к зданию ЦИК в Сухуме
Глава МИД ФРГ отверг призывы немецких политиков улучшить отношения с Москвой

Глава МИД ФРГ отверг призывы немецких политиков улучшить отношения с Москвой

 Почти 20 человек задержаны в связи с акциями из-за саммита G7 возле Биаррица

Почти 20 человек задержаны в связи с акциями из-за саммита G7 возле Биаррица
2:24   26 Августа 2019
Весь мир

Глава МИД ФРГ отверг призывы немецких политиков улучшить отношения с Москвой

Глава МИД ФРГ отверг призывы немецких политиков улучшить отношения с Москвой

Премьер-министры четырех федеральных земель ФРГ призвали министра иностранных дел страны Хайко Мааса улучшить отношения с Россией, однако тот отверг их предложения. Об этом пишет Welt.

Немецкие политики считают, что РФ должна быть представлена в «Большой семерке».

Глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер заявлял, что для диалога с Москвой нужно большее число форматов, а в отсутствие контактов это не пойдет на пользу. При этом он не стал заявлять, что Россия обязательно должна быть представлена в «Большой семерке».

В свою очередь премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов заявил, что Запад был бы дальновиднее, если бы пошел на возобновление переговоров с РФ - в частности, в формате G8.

Глава правительства Бранденбурга Дитмар Войдке сообщил, что диалог с РФ сейчас особенно важен на фоне прекращения ДРСМД.

Также с мнением коллег согласился премьер Саксонии-Анхальта Райнер Хазелоф. Он выразил сомнения в разумности отсутствия Москвы на саммитах, а также санкциях против нее.

 Газета пишет, что глава МИД ФРГ отверг заявления премьеров федеральных земель и заявил, что пока вопрос возвращения РФ в формат «Большой восьмерки» не разрешится, пока в ситуации с Восточной Украиной и Крымом ничего не изменится.

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Автор: Олег Королев
#россия #германия #g7

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