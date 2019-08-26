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 Почти 20 человек задержаны в связи с акциями из-за саммита G7 возле Биаррица

Почти 20 человек задержаны в связи с акциями из-за саммита G7 возле Биаррица
2:06   26 Августа 2019
Россия

Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась, сообщает Авиалесохрана

Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась, сообщает Авиалесохрана

Площадь природных пожаров в России за прошедшие сутки выросла на 5,9 тысяч гектаров, сообщает федеральное ведомство «Авиалесохрана».

Ранее днем сообщалось, что в РФ зафиксировали 109 лесных пожаров, площадь которых составляла 50,1 тысячи гектаторов.

По последнем данным на полночь понедельника, в стране действуют 70 лесных пожаров на площади 56 082 гектаров. По пожарам проводятся работы по активному тушению.

Согласно данным региональных диспетчерских служб, за прошедшие сутки в РФ были ликвидированы 55 лесных пожаров на площади 2,9 тысячи гектаров.

Наибольшее число пожаров зафиксировано в Красноярском крае - 47 пожаров на площади 25,6 тысячи гектаров. Три пожара площадью 13,5 тысячи гектаров потушены на Чукотке.

Режим ЧС в связи с пожарами объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

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Автор: Олег Королев
#сибирь #лесные пожары

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